أحمد جودة - القاهرة - السبت أم الأحد ..الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفة رسميًا

يوم عرفة، الذي يُعرف أيضًا بوقفة عرفات، يُعتبر من أهم الأيام في الإسلام، وهو يوم ينتظره المسلمون في كل أنحاء العالم بشغف وتقدير. يُعد هذا اليوم فرصة للتقرب إلى الله والدعاء والتأمل في النعم التي أفاضها الله على عباده. وقد حددت دار الإفتاء المصرية موعد وقفة عرفة لعام 2024 ليكون يوم السبت الموافق 15 يونيو، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة 1445 هجريًا.

أهمية يوم عرفة



يوم عرفة هو يوم مبارك يتميز بفضائل عديدة، منها:

- إتمام النعمة وإكمال الدين:حيث نزلت آية "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" في هذا اليوم، مما يُعطيه مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

- غفران الذنوب والعتق من النار: يُعتبر يوم عرفة فرصة للمغفرة والعتق من النار، حيث يُغفر للعباد ويُعتقون من النار.

- مباهاة الله بعباده: يُباهي الله تعالى بأهل عرفة أمام الملائكة، مما يُظهر مدى رحمته وكرمه.

- صيام يوم عرفة: يُكفر صيام هذا اليوم الذنوب لسنتين، سنة ماضية وسنة قادمة.

موعد وقفة عرفة 2024



وفقًا للحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، يُحدد موعد وقفة عرفة بأنه يوم التاسع من ذي الحجة، ولعام 2024، يصادف هذا اليوم السبت 15 يونيو. ويُعتبر هذا اليوم يومًا للتوبة والإنابة، حيث يقف الحجاج على جبل عرفة، ويُعرفون بأهل الموقف، يدعون الله ويتضرعون إليه للمغفرة والرحمة.

التحضير ليوم عرفة



يُستحب للمسلمين الإكثار من الدعاء والذكر والصلاة في هذا اليوم، والاستعداد له بالنية الصادقة والقلب الطاهر، مستحضرين عظمة هذا اليوم وفضله.

يوم عرفة هو يوم فريد يجمع المسلمين على الدعاء والتقرب إلى الله، وهو يوم يُظهر عظمة الإسلام ويُعزز من وحدة المسلمين في كل مكان. ومع اقتراب هذا اليوم، يُعد المسلمون أنفسهم لاستقباله بالعبادة والتقوى، راجين من الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويُعينهم على ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة.