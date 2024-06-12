تأجيل محاكمة سفاح التجمع إلى 16 يوليو المقبل لفض الأحراز وسماع مرافعة النيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 05:26 مساءً - قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم كريم نصر المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع" إلى جلسة 16 يوليو المقبل.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع عن المتهم، وذلك لتمكينه من الاطلاع على ملف القضية والاستعداد لإبداء دفاعه، وفض الأحراز في القضية ومشاهدة محتوياتها بجلسة سرية، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.

وأثبتت المحكمة، في مستهل الجلسة مثول المتهم في قفص الاتهام، وظهر مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ثم أذن رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام)، والذي جاء به قيام المتهم بارتكاب 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بحق 3 فتيات عقب تخديرهن، والإتجار بالبشر، وإحراز مواد مخدرة (الميثامفيتامين والحشيش) بقصد التعاطي.

وأنكر المتهم ارتكابه لما هو منسوب إليه من اتهامات، وذلك لدى مواجهة المحكمة له بما ورد بأمر الإحالة، الذي تلاه ممثل النيابة العامة، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، والذي طلب تأجيل نظر القضية حتى يتسنى له الاطلاع عليها والاستعداد لإبداء الدفاع والدفوع اللازمة بشأنها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات، التي انتهت إلى قيام المتهم بارتكاب ثلاثة وقائع استدراج وقتل سيدات وإلقاء جثامينهن.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا في 16 مايو الماضي بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد؛ فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، كما أصدرت النيابة العامة قرارًا برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

كما أسفرت التحقيقات عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها 13 أبريل الماضي على جانب نفس الطريق في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وقد حرر عنها محضر رقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه، حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.

وقامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها، حرر عنها المحضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها (في تلك الواقعة) على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن، والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه.

كما طلبت النيابة العامة التحريات بشأن تلك السيدة فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيها؛ وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفي المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.

كما تأكد بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثماني المجني عليهما الأولى والثانية.