نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ورش عمل وبعثات أثرية" لبحث سبل التعاون بين مصر وفرنسا سياحيًا وأثريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير إريك شوفالييه Eric Chevallier سفير دولة فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير إريك شوفالييه Eric Chevallier والوفد المرافق له، كما ثمّن على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار، مستعرضًا مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى مصر وما شهدته من زيادة خلال الفترة الماضية.

وتطرق أيضًا للحديث عن المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها، لافتًا إلى أن هذا المنتج سيشكل عاملا لجذب مزيد من السائحين ولا سيما المهتمين بالسياحة الثقافية والذين من بينهم السائحين الفرنسيين.

وأكد شوفالييه حرص الجانب الفرنسي على تعزيز العلاقات بين البلدين ولا سيما في مجال السياحة والآثار في ضوء الأولويات المشتركة ولا سيما في ظل التعاون الوثيق بينهما.

الجامعة الفرنسية

كما أشار إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر ستقوم بإضافة دراسة إدارة المواقع الأثرية ضمن المناهج والبرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب في مرحلة الدراسات العليا بما يساهم في تزويد الدارسين بالمهارات اللازمة في هذا المجال وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

جذب سياحي

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون لتشجيع وجذب السائحين الفرنسيين لزيارة المقاصد السياحية الساحلية المصرية للاستمتاع بمنتج السياحة الشاطئية الذي يعد من المنتجات السياحية التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها، إلى جانب زيارتهم للأماكن الأثرية ولا سيما وأن السائحين الفرنسيين من السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية.

كما تم بحث إمكانية تنظيم ورش عمل بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات الفرنسين وشركات السياحة المصرية لبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الفرنسي.

العمل الأثري

وتطرق اللقاء أيضًا لبحث الجهود المشتركة بين البلدين في مجال العمل الأثري واستعراض ما يتم من أعمال ترميم والحفائر الأثرية التي تقوم بها البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

كما حضر من الجانب الفرنسي الدكتور Pierre Tallet رئيس المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وDavid Sadoulet مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بمصر، وAnaïs Boitiere نائبة رئيس القسم الاقتصادي بسفارة سويسرا بالقاهرة.