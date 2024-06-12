تعليم الجيزة: غرفة العمليات لم ترصد أية معوقات داخل اللجان الامتحانية اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:35 مساءً - تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، الأربعاء، لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال "سلومة" إن عدد الطلاب المتقدمين اليوم لامتحان مادة الاقتصاد 76685 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99%، كما كان عدد المتقدمين فى مادة الإحصاء 76459 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99%، وبالنسبة لمدارس المكفوفين فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة التربية الوطنية بنسبة حضور 95.7%، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أية معوقات داخل اللجان اليوم.

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مؤكدًا أن القلم المستخدم فى الإجابات هو القلم الجاف الأزرق فقط، ولا بد من التأكد من تطابق رقم نموذج ورقة الأسئلة لنموذج ورقة الإجابة للطالب حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وأشار أشرف سلومة إلى أن مديرية الصحة بالجيزة شاركت مديرية التربية والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانوية العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، إذ تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

وأكد تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه لللجان في حالة حدوث أي طارئ، والتنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ، كذلك أيضًا التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة شمس خالد عبد الرحمن من مديرية الصحة، والمقدم هانى عماد من مديرية أمن الجيزة، ونيڤين نعيم مدير إدارة الإحصاء بالمديرية، ومجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة، ومحمد عصام مسؤول الاستراحات بالديوان.