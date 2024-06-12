سامح شكري يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا الاستوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:35 مساءً - استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، السيد "Simeón Oyono Esono Angue" وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا الاستوائية، والذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد المرافق لنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، بما فى ذلك المجال الصحي والدوائي، وكذا تعزيز مشاركة الكوادر الغينية فى الدورات التدريبية التي تنظمها مصر والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية. كما تم تناول سبل تعميق التعاون التجاري والاستثمارى، ومواصلة البناء على التطور والتنوع الذي تشهده العلاقات في الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضاً العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك حالة السلم والأمن في القارة والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية في الإطار متعدد الأطراف، لاسيما في ضوء عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الافريقي. كما تم التأكيد على أهمية تبادل التأييد في الترشيحات بين الجانبين في المحافل الدولية والإقليمية بما يعكس العلاقة الأخوية الخاصة والتضامنية بين البلدين.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى المستجدات في قطاع غزة ومخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، حيث أعاد الوزير شكرى التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود التى تبذلها الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر من أجل التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما ثمن وزير الخارجية موقف غينيا الاستوائية الداعم للقضية الفلسطينية ومساهمتها في تقديم منح ومساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به الأشقاء فى فلسطين.

من جانبه، أكد الوزير الاكواتوري على اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية في شتى المجالات، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الكوادر الدبلوماسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم خلال الزيارة بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات الإكواتورية. كما أعرب عن تقدير بلاده للدعم المصري المستمر لجهود التنمية في غينيا الاستوائية، مؤكداً على تطلع بلاده إلى دفع أطر التعاون الثنائية في كافة القطاعات.