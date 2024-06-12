شاهد .. مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" تجوب المحافظات لمساعدة محدودى الدخل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:36 مساءً - استمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الغربية - دمياط - قنا - المنوفية – الإسكندرية – سوهاج - أسيوط - الأقصر) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.