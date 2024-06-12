مبادرة صحة المرأة لـ «السفيرة عزيزة»: الكشف على 22 مليون سيدة وتوعيتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:36 مساءً - تحدث الدكتور هشام الغزالى، رئيس مبادرة "صحة المرأة"، عن مبادرة رئيس الجمهورية، "صحة المرأة"، قائلا:"فخورين وسعداء بما قدمناه من إنجاز فى هذه المبادرة ونسير على خطى القضاء على فيروس سى، والعمل حماية السيدات من سرطان الثدى فى القريب العاجل".

وأضاف هشام الغزالى خلال مداخلته ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أنه تم عمل 49 مليون زيارة للسيدة المصرية للعيادات لتلقى الكشف، حيث تم الكشف على حوالى 22 مليون سيدة وتوعيتها.