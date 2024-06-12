مبادرة صحة المرأة لـ «السفيرة عزيزة»: الكشف على 22 مليون سيدة وتوعيتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:36 مساءً - تحدث الدكتور هشام الغزالى، رئيس مبادرة "صحة المرأة"، عن مبادرة رئيس الجمهورية، "صحة المرأة"، قائلا:"فخورين وسعداء بما قدمناه من إنجاز فى هذه المبادرة ونسير على خطى القضاء على فيروس سى، والعمل حماية السيدات من سرطان الثدى فى القريب العاجل".
وأضاف هشام الغزالى خلال مداخلته ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أنه تم عمل 49 مليون زيارة للسيدة المصرية للعيادات لتلقى الكشف، حيث تم الكشف على حوالى 22 مليون سيدة وتوعيتها.
وأوضح هشام الغزالى أنه قبل المبادرة فى عام 2019 كان عدد السيدات المصابين بالأورام المتقدمة فى المرحلة الثالثة والرابعة حوالى 70% من السيدات المصابين بالأورام السرطانية، والحمد لله خلال هذه السنوات شهدنا تقدم وأصبح عدد الحالات المتأخرة 20% فقط.
وأكد هشام الغزالى أن الكشف المبكر جعل هذه النسبة تنخفض، وهو إنجاز كبير أدى لنسب شفاء عالية للغاية، بالإضافة إلى أن الـ3 مؤشرات الأداء التى طلبتها منظمة الصحة العالمية حققتهم الدولة المصرية، وبالتالى قلت نسبة الوفيات كل عام 2.5% وصلت لـ40%.