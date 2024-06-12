في تبادل لإطلاق النار.. مصرع عنصريين إجراميين وضبط آخر في مداهمة أمنية لبؤرة شديدة الخطورة بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:36 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مكونة من (3 عناصر إجرامية - سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل عمد، شروع فى قتل، سلاح نارى، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهم فى العديد من قضايا الجنايات بالمؤبد أبرزها "مخدرات، قتل") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرع إثنين منهم وضبط الثالث.. وعُثر بحوزتهم على (48 قطعة سلاح نارى– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر الشابو – 100 كيلو جرام لمخدر البانجو).

هذا وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بــ (7,5 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط البؤر الإجرامية شديدة الخطورة.