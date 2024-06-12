"اليوم" يستعرض معايير انضمام شباب السياسيين لتنسيقية الأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 07:33 مساءً - عرض برنامج "اليوم" الذي يذاع عبر قناة dmc، تقريرًا متلفزًا عن معايير انضمام شباب السياسيين لتنسيقية الأحزاب.

وبحسب التقرير، فأول الإجراءات، ملء استمارة طلب العضوية، ثم فحص وتقييم الطلب، واجتياز المقابلة الشخصية، قبل العرض النهائي على التنسيقية.

وأشار، إلى أنه لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يتمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية، ويمتاز بالنزاهة وحسن السمعة، وتقديم ورقة سياسات عامة في أحد المجالات.

ومن ضمن الشروط الأخرى الإضافية التي يجب توافر 2 منها على الأقل، أن يكون المتقدم صاحب تجربة سابقة في العمل السياسي، وحاصلا على الماجستير أو الدكتوراة في أحد مجالات عمل التنسيقية، وسبق له خوض انتخابات نيابية أو نقابية.