مفوضية اللاجئين: نشكر مصر على سخائها وحمايتها طويلة الأمد للاجئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 08:30 مساءً - تقدمت الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر بالشكر لمصر حكومة وشعب للسخاء والحماية طويل الأمد المقدمة للاجئين الفارين من الصراعات مضيفة ان الحكومه المصريه أكدت علي التزمها الطويل للاجئين، قائلة مصر بحاجة إلى تضامنا جميعا.

جاء ذلكً احتفال المفوضية باليوم العالمي للاجئ خلال حفل ضم مسئولين حكوميين وعدد من ممثلي برامج الأمم المتحدة.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة للاجئين في مصر: تندلع النزاعات في عالم متصارع وكذلك الكوارث الذي تسببت فيه التغير المناخي مع وضع اقتصادي صعب للعديد من البلاد مما أدي إلى فرار الكثيرين من منازلهم مضيفة لا أحد يترك بيته وحياته بإرادته مؤكدة أن اللجوء ليس خيارا فهو الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت مفوضة الأمم المتحدة للاجئين أن اللاجئين يحتاجون للمساعدة ودعهم ومساندتهم اليوم لافتة إلى أنهم يحتاجون لفرص فى التعلم والمشاركة والشعور بالانتماء والإبداع.

وأكدت حمدان أن الوقوف في وجه الشدائد ليس أمرا سهلا مقدمه الشكر للدول المضيفة للاجئين مؤكدة أن ذلك شهادة علي إنسانيتنا جميعا.