نقيب الجزارين: نزول أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى مُحتمل بسبب تراجع الشراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 08:30 مساءً - أكد يوسف البسومي نقيب الجزارين، أن الغش في شراء الأضاحي موجود ولكن يتم التعرف على نوعية الذبيحة بالنظر إليها، لذا لابد من اصطحاب شخص على دراية وخبرة في شراء الأضاحي، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لنزول أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى.

وقال يوسف البسومي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: "بنتحرك في عيد الأضحى لكن هنطلع من العيد هيكون في حالة ركود طويلة، ويكون شراء اللحمة ضئيل في المحلات وده متوقف على الحالة الاقتصادية وقدرة المواطن الشرائية".

وأضاف أن الركود في الشراء قد يؤدي إلى تراجع في الأسعار، موضحًا: "نهتم بالمستهلك ولو حافظت على المواطن المستهلك هتضمن استمرارية الجزار وفي بعض الجزارين تغالي في السعر ولكن ده مرتبط بالمكان اللي هو فيه ونوع اللحمة".