كشف ملابسات ما تداولته سيدة بشأن التعدى عليها بالسب أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بشأن تعرض إحدى السيدات للإعتداء عليها بالسب أثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد الأشخاص .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص "مسن") لقيامه بالإمساك بالمقعد الخاص بها بسبب كبر سنه ولدى طلبها منه عدم وضع يده على المقعد قام أحد مستقلى الميكروباص بالتعدى عليها بالسب .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بالقليوبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لقيام المذكورة بالتعدى عليه وعلى مستقلى الميكروباص بالسب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.