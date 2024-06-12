ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز بعد مباريات اليوم.. الحرس يتصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:32 مساءً - يتصدر فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن سبورتنج أقرب منافسيه بعد الخسارة التى منى بها الفريق العسكرى اليوم أمام منتخب السويس بهدف مقابل لاشئ فى الجولة الرابعة من دورة الترقى التى أقيمت فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء .

ترتيب جدول دورة الترقى قبل مباريات اليوم

حرس الحدود 7 نقاط

سبورتنج 7 نقاط

الترسانة 4 نقاط

منتخب السويس 4 نقاط

اشتعلت المنافسة بدورة الترقى على الصعود لدورى الأضواء بعدما شهدت الجولة الرابعة مفاجأة كبرى بوقوع حرس الحدود المتصدر في فخ الخسارة على يد منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ أحرزه يعقوبو سعيد في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ، ليتجمد رصيد الحدود عند 7 نقاط وما زالوا في صدارة الترتيب ، بينما رفع أبناء الغريب رصيدهم إلى 4 نقاط بعما نجحوا في تحقيق الفوز الأول لهم بالدورة.

في المقابل استطاع سبورتنج تعويض خسارته الجولة الماضية بثلاثية أمام الترسانة ، محققا الفوز على ملعبه بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن حرس الحدود المتصدر ، بينما توقف رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز الثالث للدورة .