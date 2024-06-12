إعلام إسرائيلي : توقيت بدء أعمار غزة نقطة خلاف مع حماس فى المقترح الأمريكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:32 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين، أن حركة حماس تطالب بأن يبدأ إعمار قطاع غزة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس الثالثة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين، إن حركة حماس تطالب ببدء وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى، مضيفه أن حماس ترفض أي معارضة إسرائيلية على أسماء كبار الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم.وزعم مسؤول إسرائيلي، قائلا إن هذا هو الجواب الأكثر تطرفا الذي يمكن أن تعطيه حماس ردا على مقترح وقف إطلاق النار، متابعا: "من الواضح أن الضغوط الأمريكية لم تنجح، ومن الصعب البدء بالمفاوضات في ظل هذه الظروف".



