حياة كريمة تقر بوجود لجان صحية تشرف على كل مراحل ذبح الأضاحى لدينا واللحوم كلها بلدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:32 مساءً - أكدت الدكتورة بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن هدفهم الأساسى البناء الاجتماعى وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا العام الثانى لهم لتوفير صكوك الأضاحى والسنة الماضية وزعوا أكثر من 125 ألف كيلو لحمة من اللحوم البلدى على أهالينا فى كل مكان.

وأشارت بثينة مصطفى، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن لهم 27 مكتب ميدانى وعندهم 45 ألف متطوع يستطيعوا من خلالهم الوصول لكل القرى والمراكز وتوفير صكوك الأضاحى والصك متوفر بأقل سعر، مفيدة بأن الصك عبارة عن 30 كيلو 20 منهم تذهب للمستحق و10 كيلو لصاحب الصك.

وتابعت: "رؤوس الماشية التى يتم ذبحها كلها تربى فى مزارعنا بأحسن جودة وفى لجان صحية تشرف على كل مراحل الأضحية من أول الذبح والتقطيع والتجميد لحين وصولها لمستحقيها"، مؤكدة أن كل لحوم صكوك الأضاحى الصادرة من مؤسسة حياة كريمة بلدى ولا وجود للحوم المستوردة.