موفد قناة "الناس" للأراضى المقدسة يعرض مشهدا يسر الناظرين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 10:29 مساءً - عرض الدكتور محمد عبودة، موفد قناة "الناس" للأراضى المقدسة، مشهد يسر الناظرين وهو بيت الله الحرام من أعلى نقطة فى مكة المكرمة.

وقال محمد عبودة، يلبى من هنا الحجاج وينادون "لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، وهنا نحن على أبعد أكثر من 600 متر من الكعبة والمسافات لا تليق بالله، فالله عز وجل أقرب من حبل الوريد.

وأضاف محمد عبودة، لما قال سينا ابن رجب وهو يعظ الناس ويبصرهم : قال من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذى عرفه، ولم لم يستطع المبيت بمزدلفة، فليبت على طاعة ربه ليقربه ويزلفه، ومن لم يستطع ذبح هديه بمنى، فليذبح هواه هنا ليدرك به المنى، ومن لم يستطع الوصول إلى البيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فإنه اقرب إليه من حبل الوريد.