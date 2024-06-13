ضبط 3 حالات غش إلكتروني.. التعليم: اتخذنا إجراءات مكثفة لضبط امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن سير امتحانات الثانوية اليوم خلال مادتي الاقتصاد والاحصاء تم بشكل جيد، وكان في انتظام خلال سير الامتحانات، وكان هناك شفافية وتوضيح الأمور للرأي العام، قائلا: "لو تم رصد حالة غش يتم الإعلان عنها بعدها بدقائق".

وأوضح شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الاجراءات المكثفة التي تم اتخاذها قبل الامتحانات نتيجتها واضحة منذ بداية الامتحانات، سواء الإجراءات التوعوية التى تقدم للطلاب أو المحظورات داخل اللجان والاسئلة المقالية، مشيرا إلى أن فتح باب اللجان يتم من الساعة 8.15 صباحا حتى يكون هناك استعدادا قبل بدء الامتحانات.

وأشار شادي زلطة، إلى أنه تم ضبط 3 حالات غش إلكتروني، واحدة في مادة الاقتصاد وحالتين في مادة الاحصاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأعلنوا بشكل مباشرة عن هذه الحالة فور حدوث عملية الغش، وبعدها بدقائق معدودة.