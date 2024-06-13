"الصحفيين" تعلن جوائز دورة هيكل الثانية فى "تغطية النزاعات والحروب"

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة الكاتب الصحفى محمد سعد عبد الحفيظ، حفل توزيع جوائز دورة هيكل الثانية فى "تغطية الحروب والنزاعات فى عصر المنصات الرقمية"، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وهدايت على هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

وسلم نقيب الصحفيين خالد البلشى، جوائز المراكز الثلاثة الأولى، التى حصل عليها كل من: المركز الأول الزميلة مى ياسر على سعودى، والمركز الثانى إنجى عبد الوهاب، والمركز الثالث سارة رشاد شعبان.

ومنح باقى الزملاء شهادة تخرج لاجتياز الدورة التدريبية المتقدمة في "تغطية الحروب والنزاعات فى عصر المنصات الرقمية" المقدمة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية ونقابة الصحفيين.

وأعلن عبد الحفيظ، عن موعد التقديم فى دورة هيكل الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقديم لها بداية الشهر المقبل، للصحفيين الفلسطينيين إلى جانب الصحفيين المصريين، وذلك بالاتفاق مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

وأوضح أن الدورة الجديدة ستكون حول صحافة البيانات، واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى صناعة المحتوى الصحفى.

ولفت إلى أن الدورة الحالية نتج عنها عدد من المشروعات المهمة جدًا، ومنها مشروع الزميلة سحر المليجى، الذى نشر فى "المصرى اليوم"، وحاز على جائزة الصحافة العربية بالمركز، وهو ما شجعنا على إعادة الدورة مرة أخرى.

ولفت إلى أن الدورة الحالية شارك فيها 22 زميلًا صحفيًا، وجميع المشروعات، التى تم تقديمها مشروعات ممتازة تستحق الحصول على جوائز، وهذا يؤكد أن لدينا صحفيين يحتاجون لمناخ ومساحة ينتجون فيها محتوى صحفيًا يستحق.

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت كلًا من: الكاتب الصحفى جمال غيطاس، خالد البرماوى، يوسف عقيل، محمد أبو ضيف، حسين عبد الغنى، سمير عمر، وأحمد العميد.