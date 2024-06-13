أستاذ تراث بـ«افتح باب قلبك»: العيد في مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر في عاداتنا وتقاليدنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 01:29 صباحاً - تحدث الدكتور مصطفى جاد أستاذ التراث بالمعهد العالي للفنون الشعبية، عن التراث المصري القديم أيام العيد، قائلا:" العيد فى مصر حاجة تانية، والتراث يظهر فى عاداتنا وتقاليدنا والجميع حاليا يقوم بتنظيف البيت لاستقبال الضيوف، والأقارب فى العيد، وفكرة النظافة لدينا تستهلك مياه كثيرة".

وأضاف مصطفى جاد خلال استضافته ببرنامج "افتح باب قلبك" الذى تقدمه الإعلامية أميرة بهى الدين على قناة cbc، أن من أجمل هدايا العيد مياه زمزم ونحن نتبرك بها، وندعى من خلالها، والبعض يزمزم بها كفنه.

ولفت مصطفى جاد إلى أن الشعب المصرى فى حالة من البهجة، ونجد الجزارين ينشطون بالشوارع وأماكن الذبح، وهناك علاقة جميلة بيننا وبين الخروف فى التعامل معه، وفكرة التخميس بالدم بعد الذبح جزء من الشخصية المصرية.

أوضح مصطفى جاد، أننا نجد رواجا اقتصاديا فى العيد من بيع وشراء، كما أن هناك فلكلور التوديع للحاج وفلكلور آخر لاستقباله، فضلا عن أن الشوارع المصرية حافلة بالمغنيين الشعبيين احتفالا بالحجاج، لافتا إلى أن أغانى الحجاج فلكلور نسائى بحت، وهناك تجد أيضا الفنان التشيكلى الذى يرسم على الجداريات ما يخص الحج وهو تراث قديم.