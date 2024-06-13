محمد الباز لـ«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 01:29 صباحاً - قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إن هناك خلل في متابعة ما يتعلق بالتغيير الحكومي، وهذا الخلل لم ينعكس على التناول الإعلامي فحسب منذ استقالة حكومة مصطفى مدبولي، لكنه انعكس على الإعلام من الذهنية العامة التي تتابع عمل الحكومة الحالية.

أضاف الباز، في لقائه ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON: "هناك كثير من الغرض والمرض في متابعة كل ما يتعلق بالشأن العام، وهناك أشخاص للأسف تنساق وراء هذا الأمر، إلا أن تقييم الرأي العام في الغالب هو تقييم جزئي، فمثلا إذا كان هناك مشكلة لأحد مع وزير التموين بسبب رفعه سعر الخبز إلى 20 قرشا، لا يتم رؤية التقييم الخاص بالوزير في ملفات أخرى".

وتابع محمد الباز: "غياب المعلومات هي من أجرت حالة الجدل، والناس التي تعمل في الإعلام لم تدرك التغير الذي حدث في المجال العام في مصر بعد 30 يونيو، لأن المجال العام بعد 30 يونيو يحتاج إلى ضبط زوايا في علاقته بالإعلام، بمعنى أن الفترة الماضية عندما يكون هناك تغيير وزاري تكون كل المعلومات مكشوفة وكان هذا يناسب سياق فيه استقرار، إلا أن هناك مشكلة أمام منصات تتربص بمصر طوال الوقت في الوقت الراهن".

وأردف: "وظيفة الحكومة أو الأجهزة أن تحيط إجراءاتها بشكل من الحذر حتى يخرج القرار بشكل منضبط، والدكتور مصطفى مدبولي أتى في 2018 وأنا اعتبر أن حكومة الدكتور شريف إسماعيل هي الأهم في الخمسين سنة الماضية، والسؤال من 2018 وحتى الآن.. هل نجحت حكومة مدبولي، أنا أقول إنها نجحت بنسبة 100%، وإذا لم تدير الحكومة الوضع الاقتصادي بشكل جيد لكانت مصر في موضع غير جيد".