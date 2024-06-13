عماد خليل: تشكيل الحكومات يأخذ فترة من المشاورات لانتقاء أفضل العناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 01:29 صباحاً - أكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، أن تشكيل الحكومة الجديدة يقوم على محاور تريد دقة من مرشحي الحقائب الوزارية وفي رؤية وبعدها برامج بالتفصيل لتحقيق انجاز على ارض الواقع، موضحا أن تمديد تشكيل الحكومة لبعد العيد ليكون في فترة أطول لانتقاء العناصر المشاركة في الحكومة.

وأوضح عماد خليل، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، أن تشكيل الحكومات في أي مكان في العالم يأخذ فترة من المشاورات وآراء الخبراء، قائلا: "في مثلا شخصيات وارد تعتذر وفي رؤية حكومية وكان وارد أن في شخصيات تعتذر".