نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن- إعلان إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التموين عن إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، مما يتيح لهم الحصول على كميات أكبر من السلع التموينية. يأتي هذا القرار في إطار تحسين الخدمات الرقمية وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين. الخدمة متاحة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وأسر تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لتتمكن من إضافة المواليد على بطاقة التموين، يجب تقديم مجموعة من الأوراق، وتشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

وثيقة إثبات حالة الوفاة إذا كان الوالد متوفيًا.

رقم الهاتف الخاص برب الأسرة.

صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال المراد إضافتهم.

صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأشخاص المسجلين حاليًا على بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يمكن لجميع المواطنين المصريين إضافة مولود جديد على بطاقة التموين بشرط توفر الشروط التالية:

يجب أن يكون عمر الأبناء الذين يراد إضافتهم لا يقل عن 4 سنوات.

الحد الأقصى للأفراد في بطاقة التموين هو 4 أشخاص.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لحامل بطاقة التموين أقل من 3000 جنيه.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية مخصصة لثلاثة أفراد فقط، مع إمكانية إضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لإضافة مولود جديد على بطاقة التموين، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لدعم مصر. كتابة رقم البطاقة التموينية وإنشاء حساب جديد. اختيار خدمات التموين. إدخال جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر "إضافة فرد جديد". إدخال بيانات المولود وصلة القرابة، ثم الضغط على "ضمن الأبناء". الضغط على كلمة "إضافة مولود جديد" لإتمام العملية.

أهمية إضافة المواليد على بطاقة التموين

تعد إضافة المواليد على بطاقة التموين خطوة مهمة لضمان تلبية احتياجات الأسر وتوفير الدعم الغذائي للأطفال الصغار. تساهم هذه الخطوة في تحسين مستوى التغذية والرعاية الصحية للأطفال في المجتمع، وتعزز حقوق الطفولة وتساعد في تقليل معدلات الفقر والجوع بين الأسر المحتاجة.