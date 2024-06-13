نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حرارة شديدة تصل لـ49 درجة.. حالة الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرارة شديدة تصل لـ49 درجة.. حالة الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى 2024 في مصر.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، كواليس وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 13 يونيو 2024 إلى الثلاثاء 18 يونيو 2024، بالتزامن مع ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس 13 يونيو إلى 15 يونيو 2024، ويأتي ذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

حالة الطقس في مصر

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس خلال أسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر، خاصة أول أيام عيد الأضحى والذي من المقرر أن يكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، وجاءت كما يلي:

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراح من (3:4) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارًا من الأحد 16 يونيو 2024.

"عيد الأضحى حار نار".. درجات الحرارة خلال أسبوع في مصر

وتستعرض بوابة دوت الخليج، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما يخص حالة الطقس على مدار أسبوع من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر "في الظل" وتأتي كما يلي:

حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر اليوم/التاريخ العظمى الصغرى الخميس 13 يونيو 2024 40 درجة 27 درجة الجمعة 14 يونيو 2024 43 درجة 29 درجة السبت 15 يونيو 2024 43 درجة 29 درجة الأحد 16 يونيو 2024 39 درجة 26 درجة الاثنين 17 يونيو 2024 38 درجة 24 درجة الثلاثاء 18 يونيو 2024 37 درجة 24 درجة

حالة الطقس في السواحل الشمالية

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر اليوم/التاريخ العظمى الصغرى الخميس 13 يونيو 2024 34 درجة 24 درجة الجمعة 14 يونيو 2024 35 درجة 25 درجة السبت 15 يونيو 2024 33 درجة 23 درجة الأحد 16 يونيو 2024 30 درجة 23 درجة الاثنين 17 يونيو 2024 30 درجة 22 درجة الثلاثاء 18 يونيو 2024 30 درجة 22 درجة

حالة الطقس في جنوب سيناء

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر اليوم/التاريخ العظمى الصغرى الخميس 13 يونيو 2024 42 درجة 30 درجة الجمعة 14 يونيو 2024 44 درجة 31 درجة السبت 15 يونيو 2024 44 درجة 32 درجة الأحد 16 يونيو 2024 43 درجة 32 درجة الاثنين 17 يونيو 2024 42 درجة 29 درجة الثلاثاء 18 يونيو 2024 42 درجة 29 درجة

حالة الطقس في شمال الصعيد

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر اليوم/التاريخ العظمى الصغرى الخميس 13 يونيو 2024 42 درجة 36 درجة الجمعة 14 يونيو 2024 45 درجة 28 درجة السبت 15 يونيو 2024 45 درجة 29 درجة الأحد 16 يونيو 2024 44 درجة 30 درجة الاثنين 17 يونيو 2024 41 درجة 27 درجة الثلاثاء 18 يونيو 2024 37 درجة 27 درجة

حالة الطقس في جنوب الصعيد

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر اليوم/التاريخ العظمى الصغرى الخميس 13 يونيو 2024 44 درجة 30 درجة الجمعة 14 يونيو 2024 47 درجة 31 درجة السبت 15 يونيو 2024 48 درجة 32 درجة الأحد 16 يونيو 2024 47 درجة 32 درجة الاثنين 17 يونيو 2024 47 درجة 30 درجة الثلاثاء 18 يونيو 2024 45 درجة 30 درجة

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حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024

استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.