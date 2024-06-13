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عاجل - حرارة شديدة تصل لـ49 درجة.. حالة الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى 2024 في مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حرارة شديدة تصل لـ49 درجة.. حالة الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرارة شديدة تصل لـ49 درجة.. حالة الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى 2024 في مصر.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، كواليس وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 13 يونيو 2024 إلى الثلاثاء 18 يونيو 2024، بالتزامن مع ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس 13 يونيو إلى 15 يونيو 2024، ويأتي ذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

حالة الطقس في مصر

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس خلال أسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر، خاصة أول أيام عيد الأضحى والذي من المقرر أن يكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، وجاءت كما يلي:

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراح من (3:4) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارًا من الأحد 16 يونيو 2024.

"عيد الأضحى حار نار".. درجات الحرارة خلال أسبوع في مصر

وتستعرض بوابة دوت الخليج، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما يخص حالة الطقس على مدار أسبوع من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر "في الظل" وتأتي كما يلي:

حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر

اليوم/التاريخ

العظمى

الصغرى

الخميس 13 يونيو 2024

40 درجة

27 درجة

الجمعة 14 يونيو 2024

43 درجة

29 درجة

السبت 15 يونيو 2024

43 درجة

29 درجة

الأحد 16 يونيو 2024

39 درجة

26 درجة

الاثنين 17 يونيو 2024

38 درجة

24 درجة

الثلاثاء 18 يونيو 2024

37 درجة

24 درجة

حالة الطقس في السواحل الشمالية

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر

اليوم/التاريخ

العظمى

الصغرى

الخميس 13 يونيو 2024

34 درجة

24 درجة

الجمعة 14 يونيو 2024

35 درجة

25 درجة

السبت 15 يونيو 2024

33 درجة

23 درجة

الأحد 16 يونيو 2024

30 درجة

23 درجة

الاثنين 17 يونيو 2024

30 درجة

22 درجة

الثلاثاء 18 يونيو 2024

30 درجة

22 درجة

حالة الطقس في جنوب سيناء

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر

اليوم/التاريخ

العظمى

الصغرى

الخميس 13 يونيو 2024

42 درجة

30 درجة

الجمعة 14 يونيو 2024

44 درجة

31 درجة

السبت 15 يونيو 2024

44 درجة

32 درجة

الأحد 16 يونيو 2024

43 درجة

32 درجة

الاثنين 17 يونيو 2024

42 درجة

29 درجة

الثلاثاء 18 يونيو 2024

42 درجة

29 درجة

حالة الطقس في شمال الصعيد

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر

اليوم/التاريخ

العظمى

الصغرى

الخميس 13 يونيو 2024

42 درجة

36 درجة

الجمعة 14 يونيو 2024

45 درجة

28 درجة

السبت 15 يونيو 2024

45 درجة

29 درجة

الأحد 16 يونيو 2024

44 درجة

30 درجة

الاثنين 17 يونيو 2024

41 درجة

27 درجة

الثلاثاء 18 يونيو 2024

37 درجة

27 درجة

حالة الطقس في جنوب الصعيد

حالة الطقس خلال أسبوع في مصر

اليوم/التاريخ

العظمى

الصغرى

الخميس 13 يونيو 2024

44 درجة

30 درجة

الجمعة 14 يونيو 2024

47 درجة

31 درجة

السبت 15 يونيو 2024

48 درجة

32 درجة

الأحد 16 يونيو 2024

47 درجة

32 درجة

الاثنين 17 يونيو 2024

47 درجة

30 درجة

الثلاثاء 18 يونيو 2024

45 درجة

30 درجة

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حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024

استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

  • القاهرة الكبرى العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.
  • الوجه البحري ومدن القناة العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة،
  • السواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.
  • جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 42 درجة الصغرى 30 درجة.
  • شمال الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة.
  • جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 30 درجة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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