نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حرارة شديدة تصل لـ49 درجة.. حالة الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى 2024 في مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرارة شديدة تصل لـ49 درجة.. حالة الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى 2024 في مصر.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، كواليس وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 13 يونيو 2024 إلى الثلاثاء 18 يونيو 2024، بالتزامن مع ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس 13 يونيو إلى 15 يونيو 2024، ويأتي ذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
حالة الطقس في مصر
وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس خلال أسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر، خاصة أول أيام عيد الأضحى والذي من المقرر أن يكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، وجاءت كما يلي:
ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
كما يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراح من (3:4) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارًا من الأحد 16 يونيو 2024.
"عيد الأضحى حار نار".. درجات الحرارة خلال أسبوع في مصر
وتستعرض بوابة دوت الخليج، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما يخص حالة الطقس على مدار أسبوع من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر "في الظل" وتأتي كما يلي:
حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري
|
حالة الطقس خلال أسبوع في مصر
|
اليوم/التاريخ
|
العظمى
|
الصغرى
|
الخميس 13 يونيو 2024
|
40 درجة
|
27 درجة
|
الجمعة 14 يونيو 2024
|
43 درجة
|
29 درجة
|
السبت 15 يونيو 2024
|
43 درجة
|
29 درجة
|
الأحد 16 يونيو 2024
|
39 درجة
|
26 درجة
|
الاثنين 17 يونيو 2024
|
38 درجة
|
24 درجة
|
الثلاثاء 18 يونيو 2024
|
37 درجة
|
24 درجة
حالة الطقس في السواحل الشمالية
|
حالة الطقس خلال أسبوع في مصر
|
اليوم/التاريخ
|
العظمى
|
الصغرى
|
الخميس 13 يونيو 2024
|
34 درجة
|
24 درجة
|
الجمعة 14 يونيو 2024
|
35 درجة
|
25 درجة
|
السبت 15 يونيو 2024
|
33 درجة
|
23 درجة
|
الأحد 16 يونيو 2024
|
30 درجة
|
23 درجة
|
الاثنين 17 يونيو 2024
|
30 درجة
|
22 درجة
|
الثلاثاء 18 يونيو 2024
|
30 درجة
|
22 درجة
حالة الطقس في جنوب سيناء
|
حالة الطقس خلال أسبوع في مصر
|
اليوم/التاريخ
|
العظمى
|
الصغرى
|
الخميس 13 يونيو 2024
|
42 درجة
|
30 درجة
|
الجمعة 14 يونيو 2024
|
44 درجة
|
31 درجة
|
السبت 15 يونيو 2024
|
44 درجة
|
32 درجة
|
الأحد 16 يونيو 2024
|
43 درجة
|
32 درجة
|
الاثنين 17 يونيو 2024
|
42 درجة
|
29 درجة
|
الثلاثاء 18 يونيو 2024
|
42 درجة
|
29 درجة
حالة الطقس في شمال الصعيد
|
حالة الطقس خلال أسبوع في مصر
|
اليوم/التاريخ
|
العظمى
|
الصغرى
|
الخميس 13 يونيو 2024
|
42 درجة
|
36 درجة
|
الجمعة 14 يونيو 2024
|
45 درجة
|
28 درجة
|
السبت 15 يونيو 2024
|
45 درجة
|
29 درجة
|
الأحد 16 يونيو 2024
|
44 درجة
|
30 درجة
|
الاثنين 17 يونيو 2024
|
41 درجة
|
27 درجة
|
الثلاثاء 18 يونيو 2024
|
37 درجة
|
27 درجة
حالة الطقس في جنوب الصعيد
|
حالة الطقس خلال أسبوع في مصر
|
اليوم/التاريخ
|
العظمى
|
الصغرى
|
الخميس 13 يونيو 2024
|
44 درجة
|
30 درجة
|
الجمعة 14 يونيو 2024
|
47 درجة
|
31 درجة
|
السبت 15 يونيو 2024
|
48 درجة
|
32 درجة
|
الأحد 16 يونيو 2024
|
47 درجة
|
32 درجة
|
الاثنين 17 يونيو 2024
|
47 درجة
|
30 درجة
|
الثلاثاء 18 يونيو 2024
|
45 درجة
|
30 درجة
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حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024
استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.
- القاهرة الكبرى العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.
- الوجه البحري ومدن القناة العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة،
- السواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 42 درجة الصغرى 30 درجة.
- شمال الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة.
- جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 30 درجة.