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حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 14-6-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 14-6-2024

مهنياً: الوضع المضطرب بعض الشيء في العمل يحرّك بعض العداوات والحاسدين ويجعلك مشمئزّاً من بعض التصرّفات.

عاطفياً: التعبير الصريح والصادق عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن يكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيداً.

صحياً: التوتر الذي تعيش فيه ينعكس سلباً على وضعك الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه.

حظك اليوم برج الثور الخميس 14-6-2024

مهنياً: تبتسم لك الظروف وتهبك أفضل ما لديها من فرص استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات.

عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً جداً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً وتضع النقاط على الحروف وتنجلي الأمور.

صحياً: الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور قد تعجبك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14-6-2024

مهنياً: يواجه أحد الزملاء مخطّطاتك ومشاريعك الهادفة إلى تحسين الوضع في المؤسسة التي تعمل فيها، وربما يثير قضية مهنية ويضعها على المحك.

عاطفياً: تختلف مع الشريك على بعض التفاصيل أو تشتبك معه لسبب أو لآخر، ويطرأ ما يسبب لكما بعض الإشكالات.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 14-6-2024

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة في العمل تكون مغرية، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيداً.

عاطفياً: تستاء جداً من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اليوم.

صحياً: تحاول القيام بكل ما يمكنك للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك تمنى بالفشل.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 14-6-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض أجواء البلبلة في حياتك المهنية، فيكون المشهد دقيقاً ويجب عدم الاستهتار به على الإطلاق.

عاطفياً: راجع ملفاتك وقم بجردة حساب مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما.

صحياً: احم نفسك جيداً من تشرين الثاني، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 14-6-2024

1- مهنياً: يحمل هذا اليوم أوقاتاً سعيدة وتطورات واعدة مع قمر في برجك متناغم مع عطارد في السرطان، فحاول أن تستغل هذا الوضع.

عاطفياً: مبادرة مفاجئة ولكن مهمة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.

صحياً: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جداً.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 14-6-2024

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل والتي تكون في معظمها لمصلحتك.

عاطفياً: يتجاوب معك الآخرون بعد ما واجهته من الشريك، فتتغير أمور في حياتك كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل.

صحياً: أكثر من الأطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب على الرياضة والحركة.

حظك اليوم العقرب الخميس 14-6-2024

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً استثنائية، ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك المهنية.

عاطفياً: تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعاً إنما إيجاباً.

صحياً: بادر فوراً إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك ووضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الخميس 14-6-2024

مهنياً: القمر الجديد في الأسد يرمز إلى مغامرات جيدة وأسفار، لكن بتنافره مع أورانوس فقد يوحي بعرقلة وتأخير وبمحاسبة على خطأ سابق.

عاطفياً: الصراحة تكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وخصوصاً أنه تمادى في تصرفاته الخاطئة.

صحياً: تسمع خبراً مفاده أن أحد الأصدقاء تعرض لأزمة قلبية، ما يعكر صفو خاطرك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 14-6-2024

مهنياً: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى الدعم وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.

عاطفياً: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيراً، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.

صحياً: تبحث دائماً عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 14-6-2024

مهنياً: تطل على يوم أكثر انكماشاً وتقوقعاً يفرض عليك منحى جديداً ويكشف سرّاً ماضياً.

عاطفياً: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك.

صحياً: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 14-6-2024

مهنياً: الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل يساندونك في خطواتك.

عاطفياً: لا تكن غافلاً عما يواجهه الشريك، وعليك أن تردّ الجميل له، فهو يمر بتحديات كبيرة.

صحياً: أمامك متسع من الوقت بعد الظهر للقيام بنشاط رياضي يفيد وضعك الصحي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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