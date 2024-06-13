نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في كل عام، يُعد عيد الأضحى مناسبة دينية هامة تشهدها العديد من الدول الإسلامية حول العالم، وتُعتبر مصر من الدول التي تشهد احتفالات واسعة بهذه المناسبة الدينية. ومع قدوم عيد الأضحى لعام 2024، تتجه الأنظار إلى الترتيبات والاستعدادات التي تقوم بها الجهات المعنية في مصر لضمان سهولة ويسر تنقل المواطنين خلال هذه الفترة المهمة.

من بين الاستعدادات الرئيسية تحديد مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال أيام عيد الأضحى، حيث تقوم وزارة النقل بتنظيم جدول زمني خاص لضمان توفير خدمة مستمرة ومنتظمة للمسافرين. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتسهيل التنقلات وتوفير بيئة مريحة وآمنة للجميع خلال العطلة الطويلة لعيد الأضحى.

تحديد مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال هذه الفترة يعد جزءًا أساسيًا من التخطيط الاستراتيجي الذي تقوم به السلطات المحلية لضمان استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين وزوار العاصمة. تتضمن هذه الاستعدادات تخصيص عدد كافٍ من الرحلات لضمان تغطية الطلب الزائد خلال العيد، بالإضافة إلى توفير معلومات واضحة ومحدثة للجمهور حول جداول التشغيل والتوقيتات المتوقعة.

من المتوقع أن يساهم هذا النهج في تقديم تجربة سفر مريحة وسلسة للمسافرين، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين البنية التحتية للنقل العام وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والزوار على حد سواء.

بيان وزارة النقل

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 ستكون كما يلي:

مترو الأنفاق

خط الأول:

يبدأ تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية اعتبارًا من الساعة 5:15 صباحًا.

آخر قطار من محطة حلوان الساعة 11:40 مساءً.

آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

خط الثاني:

آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً.

آخر قطار من محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

خط الثالث:

يتوقف تشغيل القطارات نحو الساعة 12:00 صباحًا.

القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

حركة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ستكون منتظمة خلال أيام عيد الأضحى، ويشمل الجدول الزمني التالي:

محطة عدلي منصور:

أول رحلة الساعة 6:00 صباحًا.

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً.

محطة الفنون والثقافة:

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا.

آخر رحلة إلى محطة عدلي منصور الساعة 10:05 مساءً.

محطة بدر:

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا.

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 10:56 مساءً.

يُعتبر هذا الجدول مؤقتًا لفترة عيد الأضحى فقط، ويتمنى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة النقل لجميع المسافرين رحلة سعيدة وآمنة خلال هذه الفترة الخاصة.