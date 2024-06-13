نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من موجة حارة شديدة: إرشادات ونصائح لمواجهة الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تسيطر على البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على السواحل الشمالية الغربية.

ليلًا، يكون الطقس مائلًا للحرارة على أغلب المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

تحذيرات للذروة

أشار خبراء الأرصاد إلى خطورة الطقس خلال ساعات الذروة، حيث وصفوا الحالة بـ "الجحيم تحت الشمس".

درجات الحرارة تسجل معدلات قياسية في كافة المناطق، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

توصيات صحية

حذرت الأرصاد الجوية من المخاطر الصحية المحتملة، خاصة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والضغط المرتفع.

نصحت الأرصاد بضرورة البقاء في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

كما أوصت باستخدام قبعات عريضة الحواف أو شمسيات للحماية من أشعة الشمس.

نصائح لمواجهة الحرارة

قدم خبراء الأرصاد عدة نصائح لمواجهة الطقس الحار، منها:

- تناول العصائر الطازجة والمياه بكثرة لترطيب الجسم.

- تجنب المشروبات الغازية التي تزيد من نسبة العطش.

- غسل الوجه والرأس بانتظام عند التعرض لأشعة الشمس.

- ارتداء ملابس قطنية واسعة بألوان فاتحة لتقليل امتصاص أشعة الشمس.

حالة البحار

تتوقع خرائط الطقس نشاط الرياح في مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس، خاصة في المناطق المكشوفة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة بارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة: 40 درجة مئوية (عظمى) / 27 درجة مئوية (صغرى)

- 6 أكتوبر: 41 / 26

- بنها: 39 / 26

- دمنهور: 38 / 25

- وادي النطرون: 40 / 26

- كفر الشيخ: 38 / 26

- المنصورة: 39 / 26

- الزقازيق: 40 / 27

- شبين الكوم: 39

تدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الحارة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.