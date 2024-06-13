نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس القومي للطفولة والأمومة يعقد أول اجتماع لمجلس إدارته بتشكيله الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس القومي للطفولة والامومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس، أول اجتماع لمجلس الإدارة، بتشكيله الجديد بعد ان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا رقم 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام كمال نظيف نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، د. نور أسامة، والسيد عمر خالد سعد، والسيدة مي زين الدين، والسيدة حنان جرجس شوقي، والسيدة سارة عزيز، والسيدة دينا سيد عبد الوهاب، والسيدة ميراي نسيم.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها خلال الاجتماع بتوجيه الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس القومي للطفولة والامومة، الذي يتفق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، والذي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بإنفاذ حقوق الطفل ووضع قضايا الطفولة في المكانة التي تستحقها.

وأعربت " السنباطي" عن سعادتها بعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة، مشيدة باختيار الأعضاء اللذين تم اختيارهم من الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، حيث قاموا اعضاء المجلس بعرض خطتهم لدعم المجلس بما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية بهذا المجال، كما اكدت الدكتورة سحر على تقديم كافة سبل الدعم للاعضاء بما يساهم فى تمكنهم لتنفيذ خطط المجلس المستقبلية.

واستعرضت "السنباطي" خطه المرحله القادمه طبقًا لتوصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمؤتمر جنيف الأخير، وبما يتماشي مع قانون المجلس الجديد ومتطلباته من اجل اعلاء المصلحه الفضلى للطفل المصرى.

كما استعرضت أهم البرامج والأنشطة التي يعمل عليها المجلس القومي للطفولة والأمومة في الوقت الحالي، فضلا عن الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة وخطته التنفيذية، وأهم المبادرات التى ينفذها المجلس الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى آليات عمل المنظومة الوطنية لحماية الطفل.

وأشارت "السنباطي" إلى ان الاجتماع ناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأطفال، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم لحماية الاطفال خاصة المعرضين للخطر، وتعزيز سبل التعاون مع كافة الوزارات والجهات والمجالس القومية ذات الصلة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

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