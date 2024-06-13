طلاب جامعة حلوان يشاركون في حلقة نقاشية بأكاديمية الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 10:28 صباحاً - شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة حلوان المتميزين في حلقة نقاشية بعنوان "الأفكار الهدامة والدخيلة على المجتمع - التداعيات - آليات المواجهة" بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأقيمت الحلقة النقاشية في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع شباب الجامعات، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين على رأسهم اللواء الدكتور ضياء هريدي، نائب مدير مركز بحوث الشرطة، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية.

شارك في الحلقة النقاشية من جامعة حلوان كل من الدكتور محمود محمد بهلول، والدكتورة بسنت سيد، والدكتورة أماني محمد، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعة.

وجاءت مشاركة فريق الجامعة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وأشرف على الوفد الدكتورة رحمة فوزي.