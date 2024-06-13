وفد وزارة العمل يلتقى نظيره القبرصي لبحث سبل تنفيذ ”مذكرة التفاهم” بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 10:28 صباحاً - على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف،وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته، التقى وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي..حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون،وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة..

وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ،وحكومة جمهورية قبرص بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص ،وذلك من خلال سرعة تشكيل" اللجنة المشتركة"، وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ ،والتعرف علي احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.

جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية المصري ،قام مع نظيره القبرصي السيد / "كونستانتينوس كومبوس" بتوقيع مذكرة التفاهم خلال الاسبوع الماضي ،وذلك في القاهرة،في ضوء جهود الحكومة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج..وتستهدف مذكرة التفاهم تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى..

شارك في اللقاء من الجانب المصري ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود. رشا عبدالباسط ،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ..ومن الجانب القبرصي السيدة ناتاليا أندريو، رئيسة إدارة الشؤون الأوروبية والدولية بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية،في قبرص.. والسيد/ ممثل بعثة قبرص الدائمة لدي الامم المتحدة...