أخبار مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 10:28 صباحاً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 49 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر تايب» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 51 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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