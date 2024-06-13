الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 10:28 صباحاً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 49 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر تايب» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 51 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.