نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تشيد بسرعة الاستجابة لتشغيل 3 خطوط طيران إلى دول إفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن شكرها للفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لاستجابته لمطالب المصريين بالخارج، وتسيير 3 خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى "مقديشيو وأبيدجان وجيبوتي" بالقارة الإفريقية، أثناء شهر يوليو المقبل.



وأوضحت وزيرة الهجرة، حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة تكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أن الجاليات المصرية في الدول الثلاث طالبوا بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة، وذلك أثناء لقائهم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي نحرص فيها على الاستماع للمصريين حول العالم.

وأشادت السفيرة سها جندي بجهود وزارة الطيران وشركة "مصر للطيران"، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وتدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء.

وبدورها، أوضحت وزارة الطيران المدني أنه من المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارا من 9 يوليو القادم بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشيو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير: (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة).

وفي الختام، شددت السفيرة سها جندي على أن الجمهورية الجديدة حريصة على تعزيز وتكامل الجهود لخدمة المواطنين، لتعزيز الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، وهناك توجيهات مستمرة بالعمل على حل ما يعرض للمواطنين من مشكلات، مؤكدة أن المصريين بالخارج ركن أصيل للقوى الناعمة المصرية.