منسق حياة كريمة بالمنوفية: قدمنا دعما نفسيا للطلاب ومراجعات لذوى الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 11:26 صباحاً - تحدثت الدكتورة أمل غنيم منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، عن مبادرة "تقدر في 10 أيام" لمساعدة طلاب الثانوية العامة، قائلة:" نقدم المبادرة للعام الثانى على التوالى لمساعدة طلاب الثانوية العامة، حيث قدمنا العام الماضى المكون الأكاديمى فقط.

وأضافت أمل غنيم، خلال لقاء كاميرا "إكسترا نيوز" أنه من خلال الخبرة السابقة وجدنا أن هناك مكون مهم وهو الدعم النفسى الذى يجب أن يتم تقديمه للطلاب، والحمد لله بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قدمنا للطلاب مراجعة فى 10 أيام لكل المنهج.

ولفتت أمل غنيم، إلى أن الشكل الأكاديمى كان موجود على قناة المؤسسة بعمل محاضرات أون لاين للمراجعة، وتواجدنا مع الطلاب فى المدارس، ووفرنا بى دى إف للطالب الذى لم يستطع الحضور ونشرناها على جميع جروبات المدارس.

وأكدت أمل غنيم أنه تم تقديم دعم نفسى للطلاب من خلال الأون لاين وداخل الفصول ولأولياء الأمور أيضا، وتم تطوير فكرهم وتقديم الدعم لهم، كما تم تقديم مراجعات لذوى الهمم.