نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد آخر قطارات المترو خلال عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة القومية للأنفاق استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى 2024 بتحديد مواعيد آخر قطارات خطوط المترو الثلاثة، مع إتمام جميع الاستعدادات اللازمة لضمان سهولة التنقل للمواطنين خلال هذه الفترة الحيوية.

عدد الرحلات اليومية



يصل عدد الرحلات اليومية إلى 1259 رحلة، موزعة كما يلي:

- الخط الأول: 452 رحلة يوميًا.

- الخط الثاني: 466 رحلة يوميًا.

- الخط الثالث: 341 رحلة يوميًا.

مواعيد آخر قطارات كل خط



- الخط الأول للمترو:

- آخر قطار من محطة حلوان: الساعة 11:40 مساءً.

- آخر قطار من محطة المرج الجديدة: الساعة 11:40 مساءً.

- الخط الثاني للمترو:

- آخر قطار من محطة شبرا الخيمة: الساعة 11:55 مساءً.

- آخر قطار من محطة المنيب: الساعة 12:05 صباحًا.

- الخط الثالث للمترو:

- آخر قطار من محطة عدلي منصور (اتجاه جامعة القاهرة): الساعة 11:33 مساءً.

- آخر قطار من محطة عدلي منصور (اتجاه روض الفرج): الساعة 11:29 مساءً.

- آخر قطار من محطة جامعة القاهرة: الساعة 11:52 مساءً.

- آخر قطار من محطة روض الفرج: الساعة 23:55 مساءً.

- آخر قطار من محطة جامعة القاهرة (الخط الثالث فقط): الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد تبادلات القطارات



- تتم عمليات التبادل والربط بين الخطوط على النحو التالي:

- بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات: الساعة 12:25 صباحًا.

- بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر، وبين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة: الساعة 12:00 منتصف الليل.