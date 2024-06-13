وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية رقم 22 للشركة المصرية للصيانة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 12:31 مساءً - الوزير: التدعيم المستمر للورش بالمعدات الحديثة وتعظيم تصنيع قطع الغيار محليا بالجودة المطلوبة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اعمال الجمعية العامة العادية رقم 22 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ( ايرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ۱۲ / ٢٠٢٣ وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

و استعرض الوزير اعمال العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ 550 عمرة عمومية واسمية للجرارات علي مدار العام منها عدد 164 عمرة مختلفة الأنواع ( جسيمة - متوسطة - خفيفة ) و عدد 112 عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس بالإضافة إلي عدد 274 جرار ( اسمية) بورش الهيئة المختلفة ، وتم تجهيز ودفع عدد466 جزء ( موتورات جر – أجزاء محرك – كمبريسور- تربينات – رادياتيرات- الخ ) الي ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال اعمال الصيانة التي تتم بمعرفتهم وإصلاح عدد 43 ونش لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر و تم تفعيل / تطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة

وكذلك تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج ،كما تم استعراض خطة تطوير الشركة حيث تم رفع كفاءة خطوط السكك الحديدية بالورشة وتم انشاء ورشة جديدة لعمرة وصيانة البواجي مما يساهم في رفع الإنتاج من 30 بوجي الي 42 بوجي خلال الشهر وتم إنشاء ورشة جديدة موازية لعمرة وصيانة موتورات الجر مما يساهم في رفع معدل الإنتاج من ( 80 ) موتور جر إلي (200 ) موتور جر شهريا وتم إنشاء ورشة جديدة موازية لأعمال البورينج حيث أن معدل الإنتاج الحالي بعدد 6 محرك ديزل وعدد 30 موتور جر أما معدل الإنتاج المستهدف لأعمال البورينج هو عدد 9 محرك ديزل وعدد 90 موتور جر شهريا وتم إنشاء ورشة جديدة موازية لرفع وتركيب الجرارات لزيادة القدرة الإستعابية في أعمال الرفع والتركيب من 16 جرار إلي 22 جرار و تم إنشاء ورشة جديدة للإختبارات الإتلافيه NDI وذلك لتفعيل إجراءات الكشف عل الشروخ لتحسين جودة الإنتاج وتم الانتهاء من انشاء ورشة متخصصة لتجهيز الجرارات للدهان باستخدام احدث الأساليب المتطورة.

وشدد الوزير على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر وبما يساهم في عقود الصيانة والدعم الفني التي يتم تنفيذها مع الشركات العالمية المتخصصة في الوحدات المتحركة والمحافظة على الصيانة المستمرة للمعدات والنظافة التامة للورش و لكافة الأقسام بها.