رئيس جامعة حلوان: نسعى لتعزيز دعم ودمج ذوى الإعاقة بالجامعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 12:31 مساءً - في إطار سعي جامعة حلوان إلى تبادل الخبرات في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، استضافت الجامعة الدكتور سكوت كوبفيرمان أستاذ الإعاقة والدمج والتكنولوجيا بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

شمل اللقاء زيارة الوفد لمركز التميز للطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة بصحبة الدكتورة دينا الحمادي مديرة المركز والدكتور صابر عبد الغني نائب مدير المركز، وأشاد الضيوف بتجهيزات معامل الكمبيوتر وقاعات التدريب والخدمات الموجودة بالمركز وأجهزة التعلم المساعدة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دعم ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متكاملة، وتعزيز التوعية من خلال مبادرات مختلفة، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح دكتور كوبفيرمان أنه ينتهز هذه الفرصة ليثمن جهود جامعة حلوان في تنظيم اللقاء، مؤكداً على سعادته بهذا التعاون والذي سيقدم نتائج مفيدة في هذا المجال في القريب العاجل، والتنسيق مع مركز التميز للطلاب ذوي الاعاقة لعقد العديد من اللقاءات عبر تطبيق زووم لتبادل الخبرات في مجال الدمج والإعاقة والتكنولوجيا المساعد، كما أعرب عن امتنانه لجامعة حلوان التي أتاحت له الفرصة للقاء مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في مجال الإعاقة، وأشاد بما تم عرضه من توفير الجامعة لتطبيق يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في العملية التعليمية من خلال تحويل المحاضرة المنطوقة إلي نص مكتوب يمكن قراءته والتعليق عليه وبالتالي تكون محاضرة تفاعلية، وتوفير تقنية إعادة الشرح، يأتي هذا في إطار سعي الجامعة لتوفير تطبيقات مختلفة في مجال التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير كافة سبل الإتاحة المعلوماتية والمكانية والتعليمية.