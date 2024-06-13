رئيس بعثة الحج الرسمية : بدء تصعيد حجاج القرعة غدا للوقوف بعرفات لآداء الركن الأعظم من الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 12:32 مساءً - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تصعيد حجاج بعثة القرعة يوم غد الجمعة إلى منطقة المشاعر المقدسة؛ استعدادا لآداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بصعيد عرفات الطاهر.

وقال إن غرفة عمليات بعثة حج القرعة في مكة المكرمة، أعدت كشوفا مدونا بها أسماء الحجاج، ورقم مخيم كل حاج في مشعري عرفات ومنى، ورقم الحافلة التي ستقله إلى منطقة المشاعر المقدسة، وكذلك رقم الهاتف المحمول الخاص بعضو البعثة المرافق له في الحافلة، وكذلك رقم الهاتف الخاص بالسائق، وتوزيع تلك الكشوف على فنادق إقامة الحجاج قبل التصعيد ب48 ساعة.

وأكد أن بعثة القرعة تحرص كعادتها كل عام، على تصعيد ضيوف الرحمن إلى عرفات الله في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ضمانا لوصول جميع حجاج البعثة إلى صعيد عرفات الطاهر لآداء الركن الأعظم من الحج، خاصة وأن المبيت بمنى يوم التروية هو سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وليس من واجبات الحج.

وأكد أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شدد على ضرورة رفع درجات الاستعدادات؛ لتصعيد الحجاج الى منطقة المشاعر المقدسة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات التى تمكن ضيوف الرحمن من آداء المناسك فى سهولة ويسر.