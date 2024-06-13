نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يستقبل سفير السودان لدى مصر لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور خضر فيصل أبو بكر، المستشار الطبي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في دعم القطاع الصحي في دولة السودان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسفير السوداني الذي بدوره توجه بالشكر للدولة المصرية ولا سيما وزارة الصحة والسكان على بذل كل الجهود لدعم دولة السودان، مؤكدا على أن المواقف الرسمية المصرية دائما ما تفوق التوقعات، ناقلا كل التقدير والامتنان من الحكومة السودانية والشعب السوداني لأبناء النيل وللحكومة والدولة المصرية.



وتابع "عبدالغفار " أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تجديد الاتفاقية المبرمة بين مصر والسودان منذ عام ٢٠١٩، في مجالات تقديم الخدمات الطبية والإسعافية.



وأشار "عبدالغفار " إلى مناقشة سبل تسهيل إجراءات حصول الأطباء السودانيين على التدريب في المستشفيات المصرية وخاصة الأطباء الذين حصلوا على الموافقات على الالتحاق بالزمالة المصرية أو الدراسة بالجامعات المصرية، كما طالب السفير السوداني بتسهيل إجراءات إيفاد مرضى الأورام والكبد لتلقي العلاج والخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات المصرية، وأكد الوزير على ان مصر لن تتأخر عن دعم الأشقاء السودانيين في هذا الشأن.

وقال "عبدالغفار" إن السفير السوداني طالب بالاستفادة من خبرة مصر في أعمال الترصد ومكافحة ناقلات الأمراض، حيث وجه الوزير الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للشئون الوقائية بوضع خطة عمل مشتركة مع الجانب السوداني والنزول على أرض الواقع وإطلاع الجانب السوداني على طريقة عمل فرق الترصد وفقا للأساليب العلمية الحديثة المستخدمة في أعمال مكافحة العدوى والأمراض المنتقلة عن طريق البعوض.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من خبرة مصر في توطين صناعة الدواء، حيث بحث الجانبان فرص تسهيل إجراءات دخول الأدوية المصرية إلى السودان من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، واقترح الوزير ان يقوم الجانب السوداني بزيارة تفقدية لمصانع "أكديميا" وهي إحدى شركات الأدوية الوطنية والإطلاع على الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التصنيع، فضلًا عن بحث فرص إبرام اتفاقيات تعاون لتيسير وصول الدواء إلى السودان.

وأكد "عبدالغفار " إنه في نهاية الاجتماع توجه السفير السوداني بالشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا على الجهود المبذولة لدعم السودان، متطلعا إلى مزيد من دعم وزير الصحة المصرية بصفته الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، حيث أوضح الوزير أن المجلس تبنى مقترح أن تمنح جائزة الطبيب العربي إحداهما للطبيب السوداني والأخرى للطبيب الفلسطيني.



حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.