نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالية استثنائية بتخريج دفعة 2024/2023 لكلية الحقوق بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المسرح الصيفي بجامعة أسوان أمس الأربعاء احتفالية استثنائية بمناسبة تخريج الدفعة السابعة لطلاب وطالبات كلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2023/2024. أقيم الحفل تحت رعاية وحضور معالي الوزير أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، وبإشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، الدكتور أيمن عبد الغفار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. كما حضر الحفل الدكتور هشام جمال، مستشار رئيس الجامعة للتخطيط والمتابعة، أ. إسلام يوسف، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث دخل الخريجون البالغ عددهم 80 طالبًا وطالبة وسط تصفيق حار من الأهل والأصدقاء الذين امتلأت بهم المدرجات. وقد اختلطت دموع الفرح بلحظة التخرج مع ذكريات سنوات طويلة من الجد والاجتهاد، مما أضفى على المناسبة طابعًا مميزًا وحميميًا.

في كلمته، أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الكلية، عن سعادته وفخره بالدور الذي تقوم به الكلية تجاه طلابها، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الخريجين وكليتهم بعد التخرج. وأكد على أن الكلية تسعى دائمًا لتقديم الدعم اللازم لطلابها في إطار المنظومة الجامعية التي يقودها الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة.

كما ألقى الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، كلمة أعرب فيها عن سعادته البالغة بدخول الطاقات الشبابية الإيجابية إلى الحياة العملية، مشيرًا إلى أهمية جهود الخريجين في خدمة مجتمع أسوان، تلك البيئة الساحرة التي تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين لتبوح بأسرارها وتحقق التنمية المرجوة. وأكد الدكتور عثمان على أن كلية الحقوق تعد من أهم الكليات التي تربط بين الجامعة والمجتمع الخارجي، حيث لا يقتصر دورها على التعليم الأكاديمي داخل القاعات، بل يتعداه إلى مناقشة المشكلات المجتمعية وتقديم الحلول العلمية.

وقد أضفى محافظ أسوان ، رونقًا خاصًا على الاحتفالية بكلمته المؤثرة التي عبّر فيها عن سعادته بحضور مثل هذه المناسبات ومشاركة الطلاب فرحتهم في يوم تخرجهم.

وأكد عطية على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الجامعة وكلية الحقوق في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

استمرت الاحتفالية لأكثر من ساعتين، تخللتها فقرات متنوعة وأجواء من الفرح والسرور. وقد حرص المشرفون على الحفل على توفير الأمان والراحة للحاضرين، مما عكس التنظيم المتميز والجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الجامعة.

في نهاية الحفل، أعرب الأهالي والحضور عن سعادتهم وانبهارهم بالتنظيم الرائع والنجاح الكبير الذي حققته الجامعة في تنظيم هذه الاحتفالية. ووجهوا الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أيمن عثمان، وقيادة كلية الحقوق، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، مؤكدين على أن هذه النجاحات تعكس الجهود الجبارة المبذولة من قبل الجميع للنهوض بمستوى التعليم في الجامعة.

جانب من اللقاء