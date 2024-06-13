وزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن هاتفياً على الحجاج .. والبعثة تتسلم المخيمات وتتأكد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 01:28 مساءً - حرصت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل هاتفيا مع الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية والتأكيد على تقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، وذلك قبل ساعات من بدء تنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات، حيث من المقرر أن يبدأ تصعيد الحجاج صباح الغد الجمعة لقضاء يوم التروية على صعيد عرفات.

يأتي هذا في الوقت الذي أتمت فيه بعثة حج الجمعيات الأهلية كافة الاستعدادات لضمان نجاح خطة التصعيد، حيث تم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات ومشعر منى والتأكد من توافر كافة الخدمات بها، حيث تم وضع اسم كل مشرف على المخيم واسم كل حاج على سريره الخاص "صوفا بيد"، وجاري استلام المشرفين الأتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج، ووضع ملصق باسم المشرف ورقمه، مع فحص الباص جيدا، والتأكد من مطابقته للمواصفات الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة بالنقل والمواصلات.

كما اطمئن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على توفير كل وسائل الإعاشة للحجيج طوال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة، وإعداد الوجبات الجافة والساخنة، وتوافر المشروبات والمرطبات، بالإضافة إلى التأكد من تواجد تكييفات فيريون بالمخيمات لتتناسب مع طبيعة المناخ خلال تلك الفترة في المملكة العربية السعودية، فضلا عن التنسيق مع بعثة وزارة الصحة والسكان من أجل توافر الرعاية الصحية للحجاج .

ويواصل الوعاظ والواعظات المتواجدين مع البعثة عقد الندوات التوعوية للحجاج من أجل شرح أداء المناسك للحجاج بأسلوب مبسط والاستماع لاستفساراتهم والإجابة عليها كي يستطيع الحجاج أداء المناسك بسهولة.