نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالة الجوية المتوقعة غدًا الجمعة وتعليمات الوقاية خلال الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش مصر حاليًا على وقع موجة حارة شديدة تبدأ من اليوم الخميس وتمتد حتى السبت المقبل، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة في أوجها، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية القاسية.

الأسباب والتأثيرات



وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يعود سبب الموجة الحارة إلى تأثر مصر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مصحوبًا بتيارات هوائية هابطة، مما يزيد من درجات الحرارة ويجعل الجو مشمسًا بشكل عام.

تفاصيل الحالة الجوية غدًا



توقعات الأرصاد الجوية ليوم الجمعة المقبل تشير إلى مواصلة ارتفاع درجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية، حيث من المتوقع ما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: درجة حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: درجة حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية.

تعليمات وإجراءات الوقاية

للتعامل الآمن مع درجات الحرارة المرتفعة، تنصح الأرصاد الجوية باتباع الإجراءات التالية:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- استخدام أغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة لتسهيل تبخر العرق.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة الماء، للحفاظ على الترطيب الجيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات، على أن تظل الأجواء مازالت حارة.