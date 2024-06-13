نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس وتدابير الوقاية خلال الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة وتأثير الموجة الحارة التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

تأثير الموجة الحارة



تشهد معظم مناطق مصر طقسًا شديد الحرارة نهارًا، مع نشاط للرياح عبر البلاد. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة تصل إلى 40 درجة مئوية في الظل.

أسباب الموجة الحارة



تعود أسباب هذه الموجة الحارة إلى تأثر المنطقة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وتيارات هوائية هابطة، مما يؤدي إلى تسخين الهواء وسط أجواء مشمسة، مع امتداد منخفض جوي سطحي يزيد من درجات الحرارة.

توقعات انخفاض درجات الحرارة



من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأحد 16 يونيو 2024، بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، ومع ذلك قد تظل الأجواء مرتفعة في بعض المناطق.

تعليمات الوقاية من درجات الحرارة العالية



للتقليل من تأثير الحرارة الشديدة، توصي الأرصاد الجوية باتباع عدة تعليمات منها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، واستخدام أغطية الرأس والملابس القطنية الفضفاضة، وزيادة شرب السوائل، خاصة المياه.

توقعات درجات الحرارة العظمى ليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 43 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 45 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 47 درجة مئوية.