نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يطلق المرحلة الثالثه من برنامج "منهجية حوار الاجيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أأطلق المجلس القومي للمرأة المرحلة الثالثه من برنامج "منهجية حوار الاجيال - الجلسات التشاورية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك فى محافظتي الجيزة والشرقية من خلال منسقين وميسرين وباحثين تم اختيارهم من بين أبناء قرية ميت حمل مركز بلبيس الشرقية وقرية بشتيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة والذي تم تدريبهم على مهاراتإدارة الحوار بصورة تبادلية تتسم بطابع من الايجابية والتفاعل وكذلك كيفية تطبيق منهجية حوار.



الجدير بالذكر أن "جلسات حوار الأجيال" تهدف إلى خلق حوار مجتمعي موسع بين الأجيال المختلفة بمنهجية جديدة لتغيير منظومة القيم والممارسات السلبية المتوارثة ضد المرأة والفتاة مثل الزواج المبكر والختان وقضايا العنف ضد المرأة حيث تم عقد ١٦ جلسة تشاورية استهدفت ٤٠٠ من المستهدفين من القرى المختارة.

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