صور الاستعداد لتصعيد الحجاج إلى عرفات عصر غدًا الجمعة والشركات تتسلم المخيمات

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ غدًا الجمعة عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلي المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة بعد غدا السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج الىٍ عرفات مباشرة حرصا علي راحتهم، فيما تقوم اعداد من الحجاج بالتوجه من ظهر غدا إلى مشعر مني لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج.

صور الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى عرفات عصر غدًا الجمعة والشركات تتسلم المخيمات

وعلى صعيد الحج السياحي واصلت بعثة الحج السياحي وكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام وعددها نحو 1298 شركة جهودها المكثفة إستعدادا لتصعيد الحجاج، ومن المقرر ان يبدأ التصعيد من عصر غد الجمعة من مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة إلي صعيد عرفات مباشرة وقد أنهت كافة الجهات المصرية والسعودية جهودها استعدادا للتصعيد وخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وقد استلمت كافة شركات السياحة مخيمات حجاجها من شركات الطوافة السعودية، وقد قامت لجنة من البعثة تضم ممثلين لوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة طوال الأيام الماضية بالمرور علي مخيمات حجاج السياحة بكافة مستوياتها للاطمئنان علي تجهيزها بكافة الخدمات المتفق عليها مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

وقد أعدت تلك اللجان عدة ملاحظات حول تجهيز المخيمات والخدمات المتوافرة بها واخطار الشركات السعودية بتلك الملاحظات، وتتابع اللجنة تنفيذ وتلافي تلك الملاحظات كاملة حتى وصول الحجاج، وتقع مخيمات السياحة في أماكن مميزة بكل من مني وعرفات وتجهيزها بكل ما يلزم راحة وسلامة حجاج الشركات.

فتوي مهمة لمشعر مني

ونظرا للمحدودية المعروفة للمساحات بمشعر مني، فقد خاطبت غرفة السياحة كافة الشركات المنفذة للحج للاحتياط بمشعر مني لعدم تزاحم الحجاج وحفاظا علي راحتهم وسلامتهم، وشددت الغرفة علي عدم حتمية مبيت الحجاج بمشعر منى خاصة من المرضى وأصحاب الأعذار وبمن لا يتوافر له مكان بمشعر مني وذلك دون ان يكون عليه فدية أو حرج، واستندت الغرفة في ذلك إلى الفتوى رقم ٧٦٦١ التي أصدرها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والتي تؤكد نفس المعنى، ويقول ملخص فتوي دكتور علام " المبيت بمنى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، فإنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف ؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج ؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به "

للرابط الخاص بالفتوى اضغط هنا وبدورها قامت شركات السياحة من أمس بإخطار وتوعية الحجاج بالفتوي وتنسيق تواجد اعداد كبيرة من الحجاج بجزء من النهار والليل بمشعر مني دون المبيت فيه تخفيفا علي الحجاج وحرصا علي راحتهم وسلامتهم.

توقيتات محددة للتصعيد

ومن جانبها أكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة وضعت خطة بتوقيتات محددة لتصعيد الحجاج إلى عرفات من عصر غد الجمعة، وذلك لضمان عدم وجود زحام أو تكدسات في الطرق المؤدية إلى عرفات من مكة المكرمة، كما تم وضع خطط بديلة للتحرك في حال وجود زحام في الطرق وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية المسئولة، وتم إمداد الأتوبيسات الناقلة لحجاج السياحة بادلاء يعرفون المسارات البديلة في حال وجود زحام.

وأضافت أن كافة لجان الوزارة الموجودة بالمملكة العربية السعودية وعددها نحو 17 لجنة سوف تنتقل جميعها إلي منطقة المشاعر المقدسة بمني وعرفات، لافتة إلى أنه تم توزيع تلك اللجان علي المخيمات التي يتواجد بها حجاج السياحة سواء حجاج المستوي الإقتصادي "البري - الإقتصادي طيران "، أو حجاج مستوي ال 5 نجوم، مشيرة إلى أن مهمة تلك اللجان هي متابعة تقديم الخدمات المتعاقد عليها الحجاج بمخيمات مني وعرفات، والتدخل السريع لحل أية أزمات تواجه حجاج السياحة وذلك بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة والشركة السعودية المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة.

واكدت رئيس بعثة الحج السياحي ان هناك غرفة عمليات رئيسية بالبعثة تعمل تحت إشرافها تدير وتراقب عمل كل تلك اللجان علي مدار الساعة، ويشارك في تلك الغرفة كل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي واحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووائل حفني مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية وأسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات

خدمات متميزة

ومن جانبه أكد ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، ان هناك خدمات متميزة سوف تقدمها شركات السياحة كعادتها إلى الحجاج طوال أيام المناسك بالمشاعر المقدسة، تلك الخدمات تم تضمينها في العقد الذي وقعته غرفة شركات السياحة مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي فازت في المناقصة التي طرحتها الغرفة، موضحا أن كل حاج من حجاج السياحة مخصص له "صوفا بيد" للجلوس والنوم عليها داخل مخيمات منى وعرفات، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية يومية للحجاج بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة والعصائر والمثلجات، مشيرا إلى أن هناك ندوات دينية سيتم تنظيمها للحجاج بالمخيمات من قبل الوعاظ وأئمة الأوقاف المرافقين لحجاج السياحة.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى هذا العام سيتم وضع أسماء حجاج السياحة علي المخيمات الخاصة بهم، موضحا أنه لن يسمح لأي من حاملي تأشيرات الزيارة أو أية تأشيرات غير الحج بالدخول إلى المخيمات، موضحا أن هناك إجراءات مشددة لمنع تسرب أيا من الحجاج الغير نظاميين إلي مخيمات حجاج السياحة.

لجان مشتركة

ومن جهته أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة تسلمت الخيام الخاصة بإقامة الحجاج بمني وعرفات، لافتا إلى أن الخيام جاءت جميعها مطابقة للمواصفات التي وضعتها غرفة شركات السياحة عند التعاقد علي خدمات إعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة،

وأضاف أن هناك لجان ميدانية مشتركة بين بعثة الحج السياحي ومسئولي شركة رحلات ومنافع السعودية المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمني وعرفات بكل مخيم من مخيمات السياحة، موضحا أن هناك حرص شديد علي تقديم أفضل الخدمات لحجاج المستوي السياحي هذا العام.

وأشار إلى أن بعثة الحج السياحي قامت بمراجعة شركات نقل الحجاج وكذلك أتوبيسات البري للتأكد من جاهزيتها للتصعيد، مشيرا إلى ان هناك نحو ٦٦٠ سيارة لتصعيد الحجاج ما بين أتوبيسات وسيارات وميني باصات وسيارات ملاكي سوف تبدأ من عصر غد بالتواجد امام مقار إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة إلي مشعر عرفات، بينهم نحو 150 أتوبيس مخصصة لنقل حجاج المستوى البري وعددهم نحو 6 الآف حاج وهي نفس الأتوبيسات التي أقلتهم من مصر وتم اختيارنا بمواصفات قياسية حرصا علي راحة الحجاج، مشيرا إلى أن تلك الأتوبيسات ستعيد الحجاج إلي فنادقهم بمكة من جديد ثالث أيام عيد الفطر المبارك بعد الإنتهاء من أداء مناسك الحج.

لا استضافات بالمخيمات

ومن ناحية أخرى أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة إن مخيمات حجاج الشركات السياحية بمشعري مني وعرفات قاصرة فقط علي الحجاج النظاميين التابعين للشركات فقط، مشيرا إلى أنه يمنع علي شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام تسكين أي حاج بمخيمات مني وعرفات بمنطقة المشاعر المقدسة أو استضافة أي فرد يؤدي مناسك الحج بطريقة غير نظامية وبغير تأشيرات حج موضحا أنه في حالة ثبوت قيام شركة بتسكين فرد غير مدرج على موقع وزارة السياحة والآثار وأيضا غير مدرج بالقائمة المعلقة علي مدخل الخيمة، ستتخذ وزارة السياحة كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة مؤكدا إنه تم ارسال كتاب دوري في هذا الشأن إلى شركات السياحة لتحذيرهم من تلك المخالفة، وأشار إلي أن دور غرفة شركات السياحة الأصيل هو الحفاظ على حقوق الحجاج وأماكن إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات

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