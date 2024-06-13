نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس بمقر ديوان عام المحافظة عدد من القيادات الكنسية والتى ضمت ( الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها، الأنبا صموئيل اسقف طموه وتوابعها، الأنبا زوسيما أسقف أطفيح، الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، القس بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين بالجيزة) والوفود المرافقة لهم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب محافظ الجيزة عن مدى سعادته لتلك الزيارات مبديا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين ومؤكدا على الدور الفعال الذى تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصرى فى حفظ وسلامة الوطن وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبهم قدم الحضور التهنئة لمحافظ الحيزة وأهالى المحافظة وجموع الشعب المصرى بتلك المناسبة معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والإستقرار والرخاء لمصر وأهلها.

وكان فى إستقبال الوفود رفقة المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد.

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