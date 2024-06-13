استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال عيد الأضحى المبارك بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 03:32 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات.. مشددًا علي بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

وقدم المحافظ التهنئة إلى المواطنين بشمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة طوال أيام العيد ورفع المخلفات، مع ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وأكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مديرية من مديريات الخدمات المعنية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لتلقي شكاوي المواطنين خلال فترة العيد والعمل علي سرعة حلها.