محافظ شمال سيناء يحضر فعاليات مبادرة لتعليم طلاب التربية الخاصة مناسك الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 03:32 مساءً - نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، مبادرة" لبيك اللهم لبيك" لتعليم طلاب مدارس التربية الخاصة بمناسك الحج، برعاية وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ علي أهمية تدريب طلاب المدارس وخاصة طلاب المدارس الخاصة بمناسك الحج والتعريف بأهمية تلك الأيام المباركات وفريضة الحج، التي تهفو قلوب المسلمين لأدائها.

ووجه المحافظ الشكر إلى إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم علي المبادرة وعلي مختلف المبادرات التي تنظمها الإدارة لصالح طلاب المدارس الخاصة، مؤكدًا علي اهتمام المحافظة بجميع مؤسساتها بطلاب التربية الخاصة من ذوي الهمم.

وأكد حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المبادرة جاءت في ظل اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم والمديرية بطلاب التربية الخاصة، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وفريضة الحج.

وأشارت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى مشاركة 100 طالب وطالبة من مدارس التربية الخاصة في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد في المبادرة، حيث تم تدريب الطلبة علي فريضة الحج من خلال مجسمات لكلا من الكعبة المشرفة وجبل عرفات والصفا والمروة ورمي الجمرات والذبح وتقصير الشعر والحلق.