عاجل- مصر تواجه موجة حارة استثنائية.. توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - مصر تواجه موجة حارة استثنائية.. توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة

مصر تواجه موجة حارة استثنائية.. توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة.. تشهد مصر هذه الأيام موجة حارة غير مسبوقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى الأرقام القياسية في مختلف أنحاء الجمهورية. وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن البلاد تخضع لتأثير مرتفع جوي في الطبقات العليا يرافقه تيارات هوائية هابطة تسهم في ارتفاع درجات الحرارة وتسخين الأجواء.

الحرارة تلامس الأربعينيات

تتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 43 درجة مئوية، وتزداد الحرارة كلما اتجهنا شمالًا حيث تصل إلى 45 درجة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسجل 44 درجة في جنوب سيناء. ولا تبدو الأمور أفضل في جنوب الصعيد حيث تتخطى الحرارة الـ47 درجة.

نصائح للتعامل مع الحر

مع استمرار هذه الظروف الجوية القاسية، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أشعة الشمس الحارقة، وتشمل هذه التوصيات:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- ارتداء القبعات وأغطية الرأس للحماية.



- اختيار الملابس القطنية الفضفاضة للشعور بالراحة.

- الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء لتجنب الجفاف.

انفراجة متوقعة بعد السبت

تشير التوقعات إلى أن ذروة الموجة الحارة ستستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يونيو، لتبدأ بعدها درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بمعدل 3 إلى 4 درجات، مع حلول أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد. ومع ذلك، يُتوقع أن تظل الأجواء حارة نسبيًا.



درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا

الجمعة على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 43 درجة.

- السواحل الشمالية 45 درجة.

- جنوب سيناء 44 درجة.

- شمال الصعيد 45 درجة.

- جنوب الصعيد 47 درجة.