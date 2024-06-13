رئيس لجنة السياحة الدينية بالشركات: استلام الخيام الخاصة بإقامة الحجاج بمني وعرفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 05:25 مساءً - أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أحمد إبراهيم، أن شركات السياحة تسلمت الخيام الخاصة بإقامة الحجاج بمني وعرفات، لافتًا إلي أن الخيام جاءت جميعها مطابقة للمواصفات التي وضعتها غرفة شركات السياحة عند التعاقد علي خدمات إعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة .

وأضاف رئيس لجنة السياحة -في تصريح اليوم /الخميس/- أن هناك لجان ميدانية مشتركة بين بعثة الحج السياحي ومسئولي شركة رحلات ومنافع السعودية المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمني وعرفات بكل مخيم من مخيمات السياحة، موضحًا أن هناك حرص شديد علي تقديم أفضل الخدمات لحجاج المستوي السياحي هذا العام .

وأشار إلى أن بعثة الحج السياحي قامت بمراجعة شركات نقل الحجاج وكذلك أتوبيسات البري للتأكد من جاهزيتها للتصعيد، مشيرًا إلي أن هناك نحو 660 مركبة لتصعيد الحجاج ما بين أتوبيسات وسيارات وميني باصات وسيارات ملاكي سوف تبدأ من عصر غد بالتواجد أمام مقار إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة إلي مشعر عرفات .

وأوضح أن هناك نحو 150 أتوبيسا مخصصة لنقل حجاج المستوى البري وعددهم نحو 6 ألاف حاج وهي نفس الأتوبيسات التي أقلتهم من مصر وتم اختيارها بمواصفات قياسية حرصًا علي راحة الحجاج، مشيرًا إلى أن تلك الأتوبيسات ستعيد الحجاج إلي فنادقهم بمكة من جديد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بعد الإنتهاء من أداء مناسك الحج .