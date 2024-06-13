نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة “الوفد” الإعلامية تطالب بتطبيق قرار زيادة الرواتب من الشهر الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد بسرعة تطبيق الزيادة الثانية وقدرها 900 جنيه من الشهر الحالي يونيو 2024 وفقا الاتفاق الذي تم بين الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة ونقابة الصحفيين والنقابة العامة وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين واللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد

وأكدت اللجنة النقابية أن ما يحدث مع الزميلين ياسر إبراهيم وأشرف شبانة، ما هو إلا تصفية حسابات مع اللجنة النقابية، حيث تم تحويل الزميلين إلى التحقيق وسيتم التحقيق معهم يوم 23 يونيو، ولم ينتظر الدكتور وجدى زين الدين نتيجة التحقيق، ولكن الإدارة هي ما تثير المشاكل والصراعات داخل المؤسسة.

وتابعت: “كان آخرها اعتصام الزملاء الذين تم تعيينهم منذ عام، وكان يمكن احتواء الأزمة، بعد إثارة المشاكل ولكن لا نعلم لماذا يريد السيد الدكتور وجدي زين الدين، وبعض رؤساء التحرير التنفيذيين، تحويل المؤسسة إلى صراع مستمر”.