القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مصر يودع حجاج بيت الله الحرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 06:31 مساءً - ودّع القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مصر الوزير المفوض عبدالرحمن الدهاس اليوم في مطار القاهرة الدولي، الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والجرحى.

وأكد الدهاس خلال لقائه الحجاج الفلسطينيين، حرص القيادة الرشيدة أيدها الله على تسخير جميع الإمكانيات لسفرهم بكل يسر وطمأنينة. كما أعرب عن شكره للسلطات المصرية على تسهيل إجراء سفر الحجاج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم وطاعاتهم وأن يمن عليهم بالأجر.

من جانبهم أعرب الحجاج عن

شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- على العناية بذوي الشهداء والجرحى وتمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية تعد تخفيفا للمعاناة التي يتعرضون لها في قطاع غزة.

وأشاد حجاج دولة فلسطين بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما يجدونه من تسهيلات على المستويات كافة.

وكانت الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والجرحى قد غادرت يوم أمس مطار القاهرة الدولي.